REPUBBLICA, La Viola di Italiano: Saponara e Maleh

L'edizione odierna de La Repubblica nelle sue pagine fiorentina fa le carte a quella che sarà la Viola della prossima stagione, con le conferme di alcuni giocatori e l'arrivo di pedine importanti: l’idea è quella del 4- 3- 3 e da qui si parte per cercare di capire quali possano essere le strategie di mercato. In difesa si ripartirà da Quarta, al quale si affiancherà uno tra Pezzella e Milenkovic, che però in caso di offerta da top club (la Juve è interessata) potrebbe lasciare, e Igor. Ci saranno Biraghi e Ranieri (che può fare anche il centrale) a sinistra, così come a destra Venuti sarà una pedina utile. Futuro incerto invece per Lirola: il Marsiglia pressa per riprenderlo, l’Atalanta ci pensa. A una cifra superiore ai 12 milioni, il francese può partire e la Fiorentina punta Zappacosta su quel settore. A centrocampo Amrabat è un punto fermo, così come Castrovilli. Bonaventura poi dovrebbe rimanere, mentre se dovesse arrivare un'offerta Pulgar potrebbe fare le valigie. Occhi a Maleh, centrale classe ’ 98 preso dal Venezia. La novità, oltre alla permanenza di Duncan e al ritorno di Benassi, potrebbe riguardare Saponara. In prestito allo Spezia con Italiano nell’ultima stagione, può giocare sia trequartista che come esterno offensivo.