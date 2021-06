REPUBBLICA, Italiano e programmazione tracciata

La Repubblica scrive che la trattativa per Vincenzo Italiano procede spedita e che la Fiorentina non vorrebbe perdere altro tempo, arrivando alla svolta nel corso di questa settimana. L'innesto di Nico Gonzalez, inoltre, è il segnale che la proprietà ha comunque deciso di proseguire su una strada già tracciata in ottica mercato. Italiano sarà funzionale anche a non stravolgere una programmazione avviata con Gattuso e poi rimasta in sospeso in attesa del nuovo tecnico.