REPUBBLICA, Commisso non è intervenuto su Italiano

La Repubblica in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. I Viola sono pronti all'accelerata decisiva nelle prossime ore per il tecnico dello Spezia ed hanno già l'accordo con il 43enne per un biennale con opzione sul terzo anno a poco più di un milione di euro. Sono da limare invece i dettagli con i liguri per evitare incidenti diplomatici o comunque far sì che la trattativa resti all'interno di scenari calcisticamente etici e di buoni rapporti tra due neo presidenti americani. Commisso, come paventato qualche giorno fa, non si è intromesso direttamente nella trattativa proprio a questo scopo, sinonimo anche che la Fiorentina vuole corrispondere il milione di euro della clausola al patron spezzino Platek. In più potrebbe essere inserito nelle trattative anche Luca Ranieri per rendere meno amara la pillola allo Spezia. La fumata bianca per Italiano è attesa ad ore, al massimo a giorni. I Viola si erano tutelati sondando Liverani e intercettando Garcia, ma senza Coppe Europee quest'ultimo non ha dato la sua disponibilità. La priorità però resta Italiano e le altre due piste sono, al momento, piani B e C molto distanti.