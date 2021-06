REPUBBLICA, Castrovilli e un'estate tutta azzurra

L'edizione odierna de La Repubblica-Firenze si concentra sulla chiamata in Nazionale last-minute di Gaetano Castrovilli, ormai pronto per partire per le vacanze alle Seychelles con la compagna Rachele: come sottolinea il giornale, la chiamata del ct Mancini per l'Europeo è più che mai importante perché arrivata all’ultimo tuffo, proprio quando ormai "Castro" aveva iniziato a digerire la delusione per un epilogo che però gli ha riservato un colpo di scena. La sua stagione in viola non è stata all’altezza delle aspettative. Il numero dieci cucito sulle spalle, il contratto allungato e adeguato al suo talento, la scelta della Fiorentina di puntate su di lui e toglierlo dal mercato per investirlo di un ruolo ancor più importante rispetto a quello in campo. Simbolo di una squadra che proprio tramite lui avrebbe dovuto crescere e trovare quanti più stimoli possibile. Qualcosa non è andato per il verso giusto e il rendimento di Castrovilli rispecchia l’andamento un campionato della squadra. Adesso però per Gaetano c'è l'occasione unica di riscattare una stagione e di mettersi in evidenza in una vetrina internazionale. Non solo per l'Italia, ma anche per conquistare punti con la Fiorentina e il suo nuovo allenatore.

