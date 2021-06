REPUBBLICA, Burdisso, i talenti per aiutare Gattuso

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene tracciato il profilo del nuovo collaboratore di Daniele Pradè, ovvero Nicolas Burdisso: dopo l’incontro con il ds viola e con Barone avvenuto nei giorni scorsi, l’argentino è pronto a firmare un nuovo contratto. Affiancherà Pradè e avrà la gestione dell’area scouting. Rapporti, contatti, schede da analizzare, profili da sondare. Il mondo sudamericano ma non solo. Prima della cessione della Roma, Burdisso fu contattato da Pallotta per fare il ds giallorosso, poi tutto sfumò. Adesso la grande occasione italiana, a Firenze. L’apporto di Burdisso sarà strategico e funzionale alla Fiorentina che sta nascendo secondo le indicazioni di Gattuso. Esterni offensivi rapidi e abili nell’uno contro uno come Nicolas Gonzalez dello Stoccarda oppure l’argentino Pedro de La Vega del Lanus, esterno d’attacco di piede destro che Gattuso ha visionato da vicino di recente. Sul taccuino anche centrocampisti con qualità offensive come Nicolas De La Cruz, uruguaiano in forza al River e in scadenza tra un anno. Per la difesa invece attenzione a Marcelo Weingandt, laterale destro di proprietà del Boca.