REPUBBLICA, A centrocampo è il turno di Amrabat

Come sottolinea l'edizione fiorentina di Repubblica, due sono le buone notizie per il tecnico Beppe Iachini in vista della partita di sabato sera tra Inter e Fiorentina: la prima è l'infortunio alle spalle per German Pezzella, pronto a rientrare in campo, mentre la seconda è la possibilità di schierare Sofyan Amrabat nel mezzo dopo che quest'ultimo ha saltato l'esordio in campionato causa squalifica. L'ex Hellas potrebbe giocare vertice basso della mediana nel 3-5-2, affiancando Castrovillli e Bonaventura entrambi in versione mezzala. Oppure potrebbe spostarsi lui lì, qualora dovesse giocare dal 1' Borja Valero. Il centrocampo, quest'anno, sembrerebbe davvero uno dei punti di forza viola.