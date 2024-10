REP. FI, Viola, gli acquisti giusti per un super mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), Raffaele Palladino ha ribaltato le sue idee per far rendere al meglio i giocatori a propria disposizione. Così è arrivata la svolta con sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare. E pensare che tanti elementi della rosa gigliata fino a poco tempo fa non erano apprezzati nelle rispettive squadre di provenienza. Come nel 2012 Pradè è tornato agli onori della ribalta per un mercato con tanti nuovi innesti che, se inizialmente aveva lasciato dei dubbi, adesso ha convinto tutti con una squadra che è stata capace di battere Lazio, Milan e Roma.

Lo scheletro della formazione di Palladino è formato da calciatori con voglia di rivalsa. Da Kean, non apprezzato a dovere alla Juventus, a Bove, lasciato andare via dalla Roma, passando per Cataldi e Adli, non più centrali nei progetti di Lazio e Milan. Ma anche Gosens, di ritorno in Italia dopo l'esperienza in Germania all'Union Berlino, e De Gea, arrivato a Firenze dopo un anno di inattività. Infine la nuova coppia centrale Ranieri-Comuzzo, entrambi prodotto del settore giovanile gigliato inizialmente sottovalutati.