REP.FI., Viola a caccia di conferme nel gioco e nei singoli

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Lazio, la Fiorentina è chiamata a dare continuità di risultati anche al Castellani contro un Empoli che mai era partito così bene in Serie A nel corso della sua storia. Raffaele Palladino è conscio della delicatezza della sfida, per questo motivo il suo obiettivo è andare a caccia di conferme sia nell’identità di gioco, vista fin qui soltanto a tratti, sia nei singoli schierati in campo.

Secondo quanto scritto dall'edizione fiorentina de La Repubblica, il tecnico gigliato riproporrà nuovamente il 3-4-2-1, con 10/11 visti al Franchi contro i biancocelesti. L'unica novità sarà il debutto dal primo minuto di Gudmundsson, al posto del claudicante Mandragora.