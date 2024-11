REP. FI, Sottil: La scommessa di Palladino

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) concentra la sua attenzione su Riccardo Sottil. Il figlio d'arte sta trovando la sua strada in questa Fiorentina targata Raffaele Palladino. Per il classe 1999 un confronto da uomini nell'ufficio del tecnico campano per la svolta in campo, è stato lo stesso ex allenatore del Monza a svelarlo nel post partita di Fiorentina-Verona. Palladino, fin dai suoi primi giorni fiorentini, ha ribadito di puntare molto sull'ala torinese che, nelle prime uscite stagionali, era stato un po' sottotono. Da quando si è infortunato Cataldi il tecnico di Mugnano di Napoli ha dovuto riportare Bove sulla mediana, lasciando così spazio a Sottil sulla corsia mancina. Esterno sinistro nel tridente dietro alla prima punta il numero 7 viola può esprimersi al meglio e così ha fatto nelle tre gare in cui è stato impiegato dal primo minuto contro Genoa, Torino e Verona.

Il tecnico gli aveva chiesto di dare, oltre al dribbling, qualcosa in più e Sottil si è fatto trovare pronto aiutando i compagni in fase di ripiegamento. Il prossimo step sarà migliorare in fase realizzativa e nell'ultimo passaggio. Intanto l'uscita dal campo contro i gialloblu tra gli applausi del Franchi è una notizia lieta che non è passata inosservata.