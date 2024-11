REP.FI., Pazienza e pragmatismo: il sogno continua

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sull’edizione fiorentina de La Repubblica il noto giornalista Giuseppe Calabrese commenta così la vittoria viola a Marassi: “Pazienza la parola chiave di questa partita, che non è stata bella ma ha portato altre tre punti. I numeri della Fiorentina sono spaziali […] il Palladino ci perdonerà se anche stavolta abbandoniamo l’aplomb e festeggiamo come matti per una vittoria che ci spalanca le porte della Champions… il calcio è bello perché regala momenti così, dove l’euforia supera la razionalità. E poi chi lo ha detto che sognare è sbagliato? La storia recente della società viola è piena di stagioni straordinarie, spinte oltre ogni previsione. Tutto questo per dire che la Fiorentina di oggi è una squadra che ci fa stare bene con noi stessi e ci ha riappacificato con qualche piccola delusione degli ultimi anni.

Una squadra squadra finalmente costruita con un senso (diciamolo, Pradè è stato bravo) e affidata a un allenatore moderno, capace di cambiare in fretta le sue certezze e di adeguarsi ai giocatori che ha senza mortificare il gioco. Così oggi la Fiorentina è una delle squadre più divertenti del campionato. E pure la più pragmatica".