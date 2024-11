REP.FI, Palladino e Inzaghi: profilo basso ed equlibrio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Profilo basso e concretezza": così l'edizione fiorentina di Repubblica oggi in edicola definisce Raffaele Palladino e Simone Inzaghi, allenatori che domenica sera si sfideranno per una sfida d'alta quota in Serie A. Domani il Franchi sarà tutto esaurito: ovvero circa 22 mila spettatori, il massimo in tempo di restyling. La Curva Fiesole che annuncia una grande coreografia che possa avvolgere tutto il settore mentre il club viola consiglia, "considerata l’altissima affluenza prevista di presentarsi con ampio anticipo agli ingressi che saranno aperti dalle ore 16".

Sarà una domenica di grande emozione anche per i due tecnici che fanno dell'equilibrio uno dei propri tratti caratteristici. Palladino e l’arte della comunicazione, anche davanti alle telecamere. Inzaghi che dagli esordi in panchina alla Lazio ha studiato per affinare la dialettica ed eliminare alcuni tic verbali (“Spiaze” e “Io penso che” sono diventati virali nel tempo). Per entrambi è il campo a parlare.