REP.FI, Palladino e D'Aversa: il confronto tra i due tecnici

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Il match di domani tra Empoli e Fiorentina al Castellani offre a La Repubblica Firenze l'occasione per analizzare il lavoro dei tecnici di entrambe le squadre. Il confronto tra Palladino e D’Aversa emerge soprattutto per i due approcci diversi al gioco: se l'ex tecnico del Monza si ispira alle idee gasperiniane, prediligendo una marcatura a uomo e utilizzando un modulo 3-4-2-1 per imporre un gioco rapido e diretto, il suo collega sulla panchina dell'Empoli è più un adattatore.

D’Aversa, infatti, modella la sua squadra in base all’avversario, preferendo un 4-3-3. Entrambi, tuttavia, non sono dogmatici; in particolare, Palladino, nato a Mugnano di Napoli, ha abituato a variare la formazione titolare negli ultimi due match.