REP. FI., Ora andrà ricompattato un gruppo perplesso

Su La Repubblica Firenze è presente un fondo sulla Fiorentina a cura di Giuseppe Calabrese: “È stato un mercato vero per la Fiorentina, era da tanto che non succedeva: se è stato anche un buon mercato lo vedremo fra un po’. Di certo rinunciare a Vlahovic è stata una scelta rischiosa […] Cabral è arrivato con una bella dote di gol, però avrà bisogno di tempo per ambientarsi e non è detto che riesca a segnare con la stessa facilità di quando giocava nel Basilea. Piatek deve ritrovare lo smalto che aveva a Genova, nell’attesa è una buona alternativa. E Ikoné è uno che può aiutare a finalizzare. Tre giocatori al posto di uno, una bella scommessa. […] Ora tocca a Italiano assemblare la Fiorentina, ridisegnare l’attacco e provare a non buttare via un’altra stagione. Senza dimenticare la Coppa Italia, che sarebbe un altro degli obiettivi. C’è tanto da fare, soprattutto per compattare un gruppo uscito un po’ perplesso da questa sessione di mercato”.