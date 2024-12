REP.FI., La grande sfida. Con l'Inter per volare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"L'attesa è finita" scrive questa mattina La Repubblica (Firenze). Da tanti anni Firenze sognava una serata così. I viola sono secondi e contro i nerazzurri si giocano il primo posto alla 14° giornata di campionato in un Franchi, al netto del restyling, tutto esaurito. Non solo, a far sognare i tifosi gigliati c'è un periodo d'oro con sette vittorie consecutive in Serie A, la terza difesa del campionato e un attacco prolifico grazie soprattutto alle reti, 9 in campionato, di Moise Kean. Solo il tempo dirà per quale obiettivo potrà lottare questa Fiorentina, intanto la Champions è un pensiero sempre più costante. La sfida di questa sera non sarà decisiva ma tutti, giocatori, tifosi e società ci credono. Il club, come espresso da Commisso, se necessario è pronto ad investire a gennaio per rinforzare la rosa. I cancelli del Franchi saranno aperti due ore prima della sfida per agevolare l'affluenza alle tribune. Gare così la Fiorentina non le viveva da 9 anni, l'ultima volta con Paulo Sosa i viola sfiorarono il titolo di campioni d'inverno, mentre ancora prima la memoria risale al febbraio 1999, quando il Franchi si gelò di fronte all'infortunio di Batistuta.

Parlando di formazione, Palladino punterà sul 4-2-3-1 dei titolarissimi. De Gea tra i pali, Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa e una mediana a due composta da Adli, a riposo per precauzione contro il Pafos, insieme a Cataldi. Dietro a Kean spazio a Colpani, Beltran e Bove. Riguardo a Gudmundsson, Palladino dovrebbe averlo recuperato per la panchina.