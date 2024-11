REP. FI, La corsa continua. Contro il Torino serve coraggio

FirenzeViola.it

L'ultima settimana prima di una nuova sosta. La sfida di oggi pomeriggio contro il Torino apre gli ultimi sette giorni di gare ravvicinate per la formazione di Palladino prima dell'ultima pausa nazionali del 2024. Dall'intervallo della sfida del Franchi contro la Lazio del 22 settembre, la Fiorentina ha cambiato modulo e marcia. La squadra di gigliata è reduce da otto risultati utili consecutivi e da sei vittorie di seguito, un rullino di marcia che l'ha portata fino al terzo posto in classifica. Palladino, insieme al suo staff, è stato bravo a rimediare agli errori iniziali e a creare un ambiente in cui tutti, sia chi gioca di più che chi gioca di meno, si sente partecipe e al centro del progetto.

Riguardo alla sfida contro i granata di Vanoli di questo pomeriggio, Palladino può sorridere per il recupero di Moise Kean davanti, mentre dovrà fare a meno di Cataldi neanche convocato. Oggi dovrebbe scendere in campo l'undici tipo, mentre la sfida contro l'Apoel di giovedì potrebbe essere un'altra ottima occasione per chi è sceso meno in campo fino ad adesso. Il Torino sarà un test importante per gli uomini di Palladino che, contro i piemontesi, dovranno misurarsi con una squadra che avrà voglia di rivalsa il periodo non ottimale.

Il tecnico campano per ora non guarda la classifica. Magari lo farà durante la sosta, ma per ora tutta la sua attenzione è rivolta alla gara di Torino e a far continuare questo periodo d'oro. Venendo alla formazione, davanti al confermatissimo De Gea, spazio al rientrante Comuzzo in coppia con Ranieri. Sulle corsie invece, se a sinistra ci sarà sempre Gosens, a destra Kayode potrebbe far rifiatare Dodo. Linea mediana di qualità e quantità con Adli e Bove, mentre in avanti, alle spalle di Kean, agiranno da destra a sinistra Colpani, Beltran e Sottil.

Dopo la decisione del prefetto di Genova che ha negato la possibilità ai residenti in Toscana di seguire la Fiorentina al Ferraris giovedì scorso e in vista dello stop imposto dalla UEFA per le prossime trasferte europee a Cipro e in Portogallo, oggi i tifosi viola torneranno a seguire la formazione gigliata lontano dal Franchi. In una gara attesa per lo storico gemellaggio tra le due tifoserie, saranno circa 1400 i sostenitori viola all'Olimpico-Grande Torino.