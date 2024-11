REP.FI, L'opinione: "Classifica è da vertigini: Pradè top"

FirenzeViola.it

All'interno delle pagine sportive de La Repubblica (ed. Firenze) in edicola oggi, l'editorialista Giuseppe Calabrese analizza il momento della Fiorentina alla luce della vittoria per 1-0 sul campo del Torino. Ecco alcuni passaggi significativi del suo fondo odierno: "Non guardate la classifica se ci riuscite. C’è da farsi venire le vertigini. Però quando vinci partite come quella di Torino significa che hai dentro la forza per essere ambizioso. Certo che è presto, e certo che ci saranno anche momenti difficili, però come si fa a non essere storditi di felicità nel vedere la Fiorentina così in alto? Un tiro, un gol. Il calcio non sempre è spettacolo, anche il pragmatismo va bene.

Soprattutto se vale tre punti. E la squadra di Palladino ha imparato ad essere anche pratica e cinica. Un gruppo nato dalle idee di Daniele Pradè. Ecco, non se ne parla mai, però dietro il successo della Fiorentina ci sono soprattutto le sue scelte di mercato. Sue e di tutto il gruppo che lavora con lui, da Goretti agli osservatori. Idee, conoscenza, intuizioni, rapporti, è la prima volta che la Fiorentina ha una squadra giusta per le sue ambizioni. Si poteva fare meglio? Si può sempre fare meglio, però nell’estate della ricostruzione Pradè è stato bravo a trovare tutti gli incastri giusti".