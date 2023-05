REP. FI., L'opinione: "Ancora in corsa per tutto"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All'interno dell'edizione odierna de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese riguardo la partita di ieri fra Torino e Fiorentina. Di seguito un estratto: "È sorprendente come la Fiorentina sia ancora in corsa per tutto. Per vincere un trofeo e per l’ottavo posto, che era l’obiettivo di stagione in campionato. Anche con una formazione tutta nuova la squadra di Italiano ha confermato che nel suo Dna c’è la voglia di vincere. Sempre e comunque. Siamo onesti, la Fiorentina di quest’anno non era programmata per giocare ad alti livelli in tre competizioni, e invece lo ha fatto. Un gruppo fatto di talenti che piano piano sono usciti dall’ombra e hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante. È soprattutto grazie a loro se la Fiorentina è ancora in corsa su tre fronti. Avere delle alternative affidabili è una risorsa. C’è la finale di Coppa Italia. Mercoledì a Roma la squadra viola sfida l’Inter. Gara difficile ma affascinante".