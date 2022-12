REP. FI., L'era viola di Sinisa Mihajlovic

Come già fatto nella giornata di ieri da FirenzeViola.it, l'edizione odierna de La Repubblica Firenze racconta l'esperienza sulla panchina della Fiorentina di Sinisa Mihajlovic, deceduto poche ore fa all'età di 53 anni. Quando nell'estate del 2010 l'allenatore serbo arrivò a Firenze era giovane e ancora in cerca di conferme. La Fiorentina invece piena di problemi. Mutu era fermato dalla squalifica, Jovetic si era infortunato nel pre campionato e arrivò Alessio Cerci. Pochi risultati entusiasmanti dopo un inizio complicato. La stagione successiva sarà ancora peggio. Soltanto 10 punti nelle prime 12 giornate, subentrò poi Delio Rossi e il finale anche in questo caso è triste e noto con la Fiorentina che poi si salverà all’ultima giornata guidata da Vincenzo Guerini. Da lì in poi la sua carriera da allenatore fu comunque molto interessante: Samp, Milan, Torino, Sporting Lisbona, Bologna e anche la nazionale serba. La Fiorentina però fu una delle prime a credere in lui, nelle sue qualità. Anche se per vari motivi le cose non andarano alla grande. Infine l’annuncio della malattia, la leucemia mieloide acuta, tra cadute e segnali di speranza.