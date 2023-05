REP.FI., L'addio di Venuti, dalle giovanili alla prima squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Repubblica Firenze questa mattina ha pubblicato un articolo riguardante il lungo addio di Lorenzo Venuti, il quale ha disputato la sua ultima partita al Franchi sabato contro la Roma: a giugno gli scadrà il contratto e come emerso nelle ultime settimane non verrà rinnovato. Si concluderà quindi l'avventura in viola di Venuti dopo aver giocato con questa maglia tutta la trafila del settore giovanile e quattro anni in prima squadra, collezionando, dal 2019 al 2023, collezionando da 98 presenze, 3 gol e 5 assist. Nonostante gli errori e le critiche rivolete al terzino di Incisa (a volte anche pesanti), lui ha sempre dato il massimo per la maglia viola, ciò gli ha premesso oltre a ritagliarsi i suoi spazi anche con terzini più accreditati di lui, come Odriozola o Lirola, anche ad essere accettato dai tifosi che dopo la partita contro la Roma gli hanno dedicati cori e striscioni. Tantissimi giocatori lo hanno salutato con bellissime parole a partire da Biraghi ad arrivare a Sottil. Ancora è presto per parlare di futuro c'è ancora un impegno importantissimo da onorare, la finale di Conference il 7 di giugno. Da sottolineare che congedarsi con un trofeo lo renderebbe uno dei pochi fiorentini a vincere in patria.