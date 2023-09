REP. (FI), Italiano a Genk con una rotazione strategica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina ricomincia il suo viaggio europeo da Genk, fabbrica di talenti. Come sottolinea la Repubblica (Firenze), sono tanti i giocatori passati dal club belga e poi esplosi nel calcio che conta: da Courtois a Koulibaly, da De Bruyne a Milinkovic-Savic e Carrasco, ad esempio. Un vivaio d’eccellenza dove i viola fanno tappa per riprendere la marcia in Conference League, con più consapevolezza dell'anno scorso e l’obiettivo di arrivare in fondo, passando come prima del girone ed evitando così gli spareggi.

Secondo il quotidiano, Vincenzo Italiano punterà su una rotazione strategica. Dovranno arrivare risposte decise da chi è a caccia di un’opportunità per scalare gerarchie. Il Genk non dovrà essere sottovalutato. Sono due gli elementi di spicco: il portiere belga Maarten Vandevoort, classe 2002, già acquistato dal Lipsia che però l’ha lasciato un anno al Genk per completare il suo percorso, e il centrocampista marocchino Bilal El Khannouss, classe 2004 e già nel mirino di top club europei. Il Genk è stato eliminato sia dalle qualificazioni Champions che da quelle per l’Europa League, ritrovandosi ai gironi di Conference con tanta delusione da smaltire ma anche la possibilità di riscattarsi.

Leggi anche l’approfondimento di FV: GENK, ALLA SCOPERTA DEI GIOVANI "PUFFI"