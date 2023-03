REP. FI., Il commento: "Non c'è niente di facile"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Giuseppe Calabrese in tema Fiorentina, con in primo piano la vittoria di Sivas. Di seguito un estratto: "Non c’è niente di facile, ogni vittoria bisogna conquistarla sudando, correndo, non perdendo mai la testa. In Turchia la Fiorentina ha dimostrato di avere equilibrio, di sapere sempre cosa fare. Una prova corale. Forse addirittura una prova di forza. Vittoria numero cento in Europa. Ma soprattutto una vittoria che spinge ancora avanti la Fiorentina. Una fantastica cavalcata, e guai a chi dice che il Sivasspor era scarso. I gol bisogna farli, le partite si devono vincere. Non c’è niente di facile, anche se certe gare, questo sì, sono meno difficili di altre".