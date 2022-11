REP. FI.,Viola serena per Amrabat. Obiettivo rinnovo

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze si concentra sul futuro di Sofyan Amrabat, di recente in ottima forma al Mondiale in Qatar. Per il centrocampista marocchino, acquistato dall'Hellas Verona sotto precisa richiesta del presidente Commisso, aveva chiesto già, in momenti tutt'altro che felici per il giocatore, informazioni il Tottenham di Antonio Conte. Adesso, con delle prestazioni di alto livello anche al Mondiale, le attenzioni si sono moltiplicate. La Fiorentina però, scrive il quotidiano, si ritiene tranquilla per due motivi. Il primo riguarda il fatto che Amrabat è riconoscente nei confronti di Commisso e della dirigenza viola, che ha sempre puntato su di lui anche nei momenti più complicati. Il secondo ricade sull'aspetto contrattuale: contratto fino a giugno 2024, ma con un’opzione a favore della Fiorentina per estenderlo fino al 2025. Dunque non così imminente come scadenza. Al rientro dal Qatar le due parti chiamate in causa si sederanno a un tavolo per cominciare a discutere di come ritoccare e prolungare il contratto.