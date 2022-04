REP. FI., I viola e le big: adesso è un'altra storia

La vittoria della Fiorentina contro il Napoli affonda le radici in un lavoro avviato tempo fa. Come riporta La Repubblica (ed. Firenze), Italiano aveva sfidato ad armi pari l'Inter e la squadra di Spalletti anche all'andata, con un approccio offensivo, un'intensità di gioco elevata al massimo, un pressing totale fin dall'inizio, ma raccogliendo 0 punti.

Dopo quei due ko, il tecnico ha parlato a lungo con staff e giocatori, spiegando che per fare risultato contro le big serviva spingere sempre sull'acceleratore. La svolta è sicuramente stato l'inserimento di Igor in difesa e la variazione per freschezza dei suoi interpreti nel tridente, tenendo in equilibrio la squadra con lo scivolamento delle catene: una più votata all'attacco, l'altra più alla copertura. Saponara è l'uomo chiave di questo assetto perché permette al centrocampo di accorciare rispetto all'attacco e alla squadra di rimanere unita, gestendo il possesso e alternando momenti in cui il ritmo è sostenuto ad altri dove rallenta.