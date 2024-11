REP. FI., Gud corre verso il rientro. L'attesa è finita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Gud news", si apre così l'articolo di La Repubblica (Firenze) dedicato ai temi di casa Fiorentina. Buone notizie perché i viola sono in procinto di ritrovare Albert Gudmundsson. L'islandese da una decina di giorni ha ripreso a correre e in settimana rientrerà gradualmente ad allenarsi in gruppo.

A circa un mese dal suo infortunio, patito nei primi minuti della gara di Lecce, il numero 10 gigliato è pronto a tornare in campo. L'ex Genoa aveva subito una lesione muscolare abbastanza grave nella zona dove il tessuto da muscolare diventa tendineo ma, grazie allo staff medico gigliato e alle strutture all'avanguardia messe a disposizione dal Viola Park, le tempistiche per il recupero sono state più brevi del previsto. Nei prossimi giorni si capirà quando Gudmundsson potrà effettivamente tornare in campo, poi starà a Palladino decidere quando schierarlo. Difficile vederlo in campo a Como, mentre molto più probabile che possa entrare a gara in corso il prossimo 28 novembre contro i ciprioti del Pafos.