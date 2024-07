REP. FI, Franchi, ricorso perso da ACF: ecco com'è andata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Niente stop ai lavori di restyling del Franchi. Lo ha deciso ieri il Tribunale, che ha rigettato il ricorso presentato da ACF Fiorentina dando quindi ragione al Comune. Palazzo Vecchio si aggiudica quindi la battaglia legale e Repubblica Firenze parla di quanto successo in aula: la giudice Pasqualina Principale del tribunale di Firenze ha sonoramente bocciato il ricorso. L’avvio dei lavori era stato considerato dal club come «una violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza da parte dell’ente pubblico » nei confronti della squadra, oltre che un danno economico irreparabile al club.

Per la Fiorentina il Comune avrebbe iniziato forzatamente i lavori senza aver concordato con la società una strategia. La giudice ha contestato entrambi i punti, sulla base del fatto che ogni rinnovo della concessione del Franchi è stato firmato da ambedue le parti dal 2021 in poi e anche l’ultimo accordo, quello che prevedeva la possibilità di giocare al Franchi la stagione calcistica ‘24-‘25 con capienza di 21 mila spettatori- era stata salutato dal neo dg viola Alessandro Ferrari con piacere, con tanto di mail interne in cui si ringraziava il Comune per « la velocità dei tempi e la massima collaborazione». Adesso i lavori possono procedere spediti, con gli abbattimenti in corso che vanno avanti. Resta aperto con la Fiorentina una canale per decidere la sede della stagione 2025- 2026, scrive Repubblica.