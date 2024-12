REP. FI, "Edo ci manca". Il messaggio dei leader

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Fiorentina è il momento di stare unita. Il malore che ha colpito Edoardo Bove ha lasciato segni indelebili in tutto l'ambiente viola. L'ex Roma oltre che un compagno di squadra è un amico per molti calciatori. Un rapporto speciale poi è quello che lo lega a Cataldi. I due sono legati in maniera profonda e la loro amicizia sarà segnata positivamente anche da quel primo soccorso che proprio l'ex Lazio, sul prato del Franchi domenica scorsa, ha eseguito. La partita di mercoledì contro l'Empoli ha mostrato le difficoltà che questo gruppo sta avendo nel ripartire dopo il tragico evento e dovrà essere bravo anche Palladino a toccare le corde giuste per far rendere al meglio i propri calciatori nonostante il momento complicato.

Il tecnico campano si sta affidando ai leader di questo gruppo per tenere alto il morale e sprecare meno energie, sia fisiche che mentali, possibile. Dall'esperienza di De Gea, al ruolo da capitano di Biraghi, passando per Gosens, Dodo, Kean e Cataldi. Tutti stanno dando il proprio contributo per rimanere compatti nonostante il momento difficile. Riguardo al campo Palladino senza Bove dovrà ridisegnare la sua Fiorentina. Ottime notizie sono venute dalle prestazioni di Richardson e Sottil. Domenica al Franchi arriva il Cagliari, una gara da non sbagliare per rimanere nelle zone più nobili della classifica. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze).