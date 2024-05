REP.FI, È mancato un centravanti nella notte di Atene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella bolgia di Atene se ne va anche la seconda finale di Conference e l'edizione fiorentina di Repubblica sottolinea come non dovesse finire così. Giuseppe Calabrese scrive in un pezzo dal titolo "È mancato un centravanti nella notte di Atene": "Peccato sia finita così, ma questa sconfitta non cancella i tre anni straordinari di Italiano. Il tecnico ha trasformato una squadra mediocre in un gruppo capace di conquistare per tre anni di fila un posto nelle coppe europee e di giocare tre finali.

Niente male per un gruppo che dopo l’addio di Vlahovic non ha più avuto un centravanti degno di questo nome. Scommesse e soldi buttati, ma Italiano non si è mai abbattuto" e quella forza ha portato la Fiorentina fino ad Atene, non permettendole però di vincere perché senza un vero centravanti è dura.