REP. FI., Due scommesse argentine per ritrovare il gol

L'edizione odierna di Repubblica si concentra sugli argentini della Fiorentina e pone i riflettori su Lucas Beltran e Nico Gonzalez, liberi come in un tango argentino nello scacchiere che Italiano sta preparando in questi giorni al Viola Park. Attorno a Nico e Lucas il tecnico viola sta pensando a un nuovo vestito tattico per la sua squadra, da proporre già lunedì sera con la Lazio: non più il classico 4- 2- 3- 1, ma un 4- 3- 2- 1 in grado di rendere il tridente più imprevedibile e non legato a un gioco sugli esterni che non sta portando i gol richiesti.

Beltran sta segnando con continuità, Nico è l'unico giocatore di Italiano in grado di segnare alla Lazio in questi tre anni: si riparte da loro per invertire la rotta di un 2024 maledetto.