REP. FI., Da Firenze una risposta concreta al calcio

La Repubblica Firenze si focalizza sui dieci punti pubblicati ieri dalla Fiorentina per un calcio più sostenibile. È passato Natale, si avvicina il nuovo anno e la Viola non arretra di un millimetro nella sua lotta ai procuratori, al loro monopolio e alle disfunzioni del mondo moderno del pallone - si legge - . Le dieci proposte sono un mix frutto delle esperienze passate, vedi Vlahovic, Jorge Mendes e qualcosa di innovativo. Da Firenze, dunque, una risposta concreta al calcio, nella scia di una battaglia utile a cambiare un mondo in profonda crisi post pandemia.