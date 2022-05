REP. FI., Cabral e un gol alla Juve per fare la storia

La Repubblica Firenze, in edicola, si focalizza su Arthur Cabral, a cui è richiesto un gol storico sabato contro la Juventus. Si tratta di una partita che vale tantissimo: c’è in palio l’Europa e coincide con il (nuovo) ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze, sostituito dall’ex Basilea fin qui autore di sole due reti a Napoli e Sassuolo, mai al Franchi. Un gol alla Juve entra nella storia, tanto più che in stagione ai viola non è ancora riuscito.