REP. FI, Attesa Colpani. Palladino lo vorrebbe in Inghilterra

Al di là delle frasi di circostanza pronunciate ieri dall'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani, la Fiorentina è fortemente interessata ad Andrea Colpani. Il trequartista bresciano, che Palladino ha già allenato proprio in Brianza la scorsa stagione, sarebbe perfetto per completare il reparto offensivo gigliato. I due club hanno approfondito i contatti e stanno cercando un'intesa sia sul prezzo, sia sulla formula. I biancorossi chiedono circa 20 milioni di Euro e una cessione a titolo definitivo, mentre la Fiorentina spinge per il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Un'operazione questa, come riportato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, che sarebbe slegata da un possibile addio di Nico Gonzalez.

Nella settimana dell'arrivo di Marin Pongracic come sostituto di Nikola Milenkovic, i viola hanno provato ad affondare per anche per Colpani. Anche se la sensazione è che il fatidico incontro tra Pradè e Galliani avverrà dopo il weekend. Nel frattempo El Flaco è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere stato ai box per un affaticamento muscolare. Restano da limare alcuni dettagli, ma anche il giocatore gradirebbe ritrovare Palladino sulle rive dell'Arno. Oltre a Colpani la Fiorenitna ha l'obbligo di rinforzare il proprio centrocampo e in questo reparto l'obiettivo principe è Sandi Lovric dell'Udinese.