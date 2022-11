REP. FI., Addio Moena. D'ora in poi ritiro al V. Park

Una notizia, come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, che era già nell'aria. La Fiorentina dice addio a Moena, con il direttore Joe Barone che nei giorni scorsi ha comunicato in Val di Fassa la volontà del club viola in vista del futuro ritiro estivo. D'ora in avanti, parte della preparazione estiva, sarà svolta all'interno del Viola Park. Un legame, quello tra la Fiorentina e Moena, che andava avanti dal 2012. Erano molti i tifosi, ogni anno, a seguire la squadra in Trentino, con strutture quasi tutte sold out e con un'atmosfera quasi magica. Inoltre, il legame tra le parti resta comunque intenso: rappresentanti di Moena saranno a Firenze nei prossimi giorni per inaugurare l’albero di Natale in piazza Duomo che arriverà, come negli ultimi anni, proprio dalle Dolomiti. Non solo, una delegazione del Comune di Moena sarà poi ospitata dalla Fiorentina l’anno prossimo al Franchi.

