I nomi per la panchina della Fiorentina per La Nazione. Occhio a De Rossi

Sull'altalena dei candidati alla panchina della Fiorentina da ieri è di nuovo seduto anche Alberto Gilardino. A scriverlo stamani è La Nazione che fa un punto sul bollettino allenatori per la squadra viola ripartendo dall'ex attaccante gigliato con cui sono stati portati avanti nuovi contatti.

Gli altri nomi. Accanto a lui secondo il quotidiano c'è Marco Baroni che da oggi sarà un ex Lazio, ma anche Stefano Pioli e il giovane Farioli, che però richiederebbe un intervento particolare sul mercato da parte di Rocco Commisso. Mentre per quanto riguarda Pioli, uno dei problemi principali è che la questione rischia di andare per le lunghe essendo ancora sotto contratto con l'Al-Nassr in Arabia Saudita.

Occhio al ritorno di fiamma. Infine Daniele De Rossi, sul quale la società viola esercita buon fascino e che soprattutto in questo momento non ha concorrenza. Un briefing in casa viola dovrebbe avvenire nelle prossime ore, al massimo domani, perché la situazione va risolta il prima possibile.