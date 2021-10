NAZIONE, Vlahovic, tra lacrime e una prigione d'oro

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un focus a proposito del momento che sta vivendo Dusan Vlahovic, in rotta da settimane con la società, al centro della critica di una parte del tifo ma decisivo con alcune giocate da campione nell’ultimo turno di campionato: in questo momento, spiega il quotidiano, il serbo è prigioniero di una capacità e di un talento che può essere tradotto in tanti soldi, non solo per lui e per la sua famiglia. La rottura tra il giocatore e la Fiorentina è stata imposta da altri e non da Dusan stesso, che più volte si è mostrato in difficoltà sfiorando persino le lacrime per la situazione che si è creata: il rischio di pagare care scelte fatte in passato è altissimo e Vlahovic sta vivendo questa situazione senza sapere come uscirne.