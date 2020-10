NAZIONE, Vlahovic, che richieste: e ora tocca a lui

Sulle pagine sportive de La Nazione questa mattina troviamo un approfondimento legato a Dusan Vlahovic, l'attaccante viola che ormai da un po' di tempo vacilla fra il ruolo di invidiata promessa e la definizione di post adolescente non ancora pronto per fare un mestiere difficile: fare gol. Eppure la Fiorentina nel corso del mercato estivo per il classe 2000 ha ricevuto valanghe di offerte un po' da tutte le parti: Premier, Bundesliga, Italia: dall'Arsenal (non confermato), ai sondaggi del Borussia Dormund e del Wolsfsburg (arrivato a offrire quasi 30 milioni). In Italia oltre al Verona si è fatta avanti, pesantemente la Roma: attraverso un’impalcatura dilazionata come quella di Chiesa, la cifra finale si spingeva addirittura verso i 40 milioni. Quindi: o tutti questi club (e anche la Fiorentina) si sbagliano oppure la possibilità che il giovane Dusan abbia grandi potenzialità da sfruttare è alta. Ora dipende essenzialmente da lui dimostrarlo, conclude il giornale.

