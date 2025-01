NAZIONE, Un numero della difesa viola spaventa Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina sta attraversando il momento più complicato della stagione, anche per il rendimento in difesa. Lo sottolinea la Nazione nell'edizione odierna, che suggerisce un cambio della linea a quattro davanti a De Gea: nessuna punizione o taglio drastico, ma una rotazione per garantire freschezza fisica e mentale a un quartetto - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - che ha giocato praticamente sempre.

Il problema riguarda il rendimento nei secondi tempi: prima un punto di forza (fino a metà dicembre un solo gol subito dal 45' in poi) ora è diventato un punto debole, con otto reti incassate tra il 45' e il 90' nell'ultimo mese. Un crollo mentale, che dovrebbe portare a concedere un po' di riposo a Comuzzo e Ranieri.