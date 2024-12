NAZIONE, Stasera vale come un'operazione di mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Fiorentina-Udinese di stasera vale quando un'operazione di mercato. A scriverlo è La Nazione che sottolinea come sul piatto della squadra di Palladino ci sia la responsabilità di continuare quella corsa bella e impossibile iniziata in autunno che con il ko di Bove sta pericolosamente vacillando. Battere l'Udinese sarà come portare a casa il primo colpo di mercato perché vincere significherebbe rimanere in una classifica che regala sogni.

La formula KG (Kean e Gudmundsson) su cui Palladino vuol far girare la squadra, oggi avrà bisogno di tornare a funzionare, con l'aiuto di Colpani che al netto del modulo vuole incidere su questa Fiorentina. Davanti ci sarà un'Udinese tosta, in grado di mettere in difficoltà chiunque.