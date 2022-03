NAZIONE, Rebus Nico: pure domani a rischio. I gol...

Sulle pagine odierne de La Nazione questa mattina è possibile leggere un focus relativo a Nico Gonzalez e ai problemi che l'argentino sta per l'ennesima volta trovando con la Fiorentina: solo 13 minuti in campionato contro il Sassuolo e gli ultimi 6 in coppa Italia nella beffa contro la Juve, quando l'esterno è sceso in campo «imbottito di farmaci per un attacco influenzale» come ha detto Italiano. Contro gli effetti del quale Nico sta ancora combattendo e infatti per domani la sua presenza contro il Verona è considerata a rischio, proprio mentre la Fiorentina è a caccia di gol dagli esterni d'attacco. Gonzalez era stato il migliore in campo pur senza segnare contro Spezia e l’Atalanta ma due reti fin qui in campionato restano un modesto bottino e il primo a dispiacersene è proprio Gonzalez, al quale certo non si può rimproverare il mancato impegno, né la strategia di girare al largo dalle situazioni più bollenti (è uno dei giocatori che subiscono più falli del campionato). Contro il Verona farebbe comodo eccome l'ex Stoccarda nei suoi cenci, anche se resta per la Fiorentina il problema egli esterni di attacco che segnano poco.