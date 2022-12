NAZIONE, Rebus liste: chi farà spazio a Castrovilli?

L'edizione odierna de La Nazione analizza la situazione legata a Castrovilli e alle liste, che già quest'estate hanno determinato un’esclusione eccellente (Benassi) e sempre per overbooking una rapida trasformazione di Rosati da terzo portiere a membro dello staff dei preparatori, con Cerofolini promosso perché cresciuto nel vivaio viola. La lista dei giocatori che non hanno alcun vincolo è di 17 elementi, Zurkowski e Maleh compresi. Questo perché i due giocatori appena citati sono considerati in uscita, il mercato invernale resterà aperto fino al 31 gennaio e chissà quando le eventuali trattative avranno una conclusione definitiva. Che siano loro a far spazio a Castrovilli? Chissà. Inoltre, per il periodo del calciomercato, c’è un’elasticità superiore proprio per adeguare le esigenze alle novità in entrata e uscita che cambieranno la fisionomia di tutte le squadre. Quindi l'eventuale lista definitiva dovrà essere comunicata a fine calciomercato. Di conseguenza, contro il Monza per esempio, Castrovilli potrà essere convocato senza ricorrere ad esclusioni definitive dalle varie liste.