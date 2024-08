NAZIONE,, Rebus di ferragosto: il destino di Nico in due giorni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche la Nazione dedica grande spazio alla situazione Nico Gonzalez: corteggiato dalla Juventus, blindato da Commisso, l'argentino della Fiorentina si trova in mezzo a due fuochi. Il quotidiano fiorentino riporta tutti i dubbi dell'operazione (Forse la Juventus ha ripensato al costo dell’operazione? E ha scoperto che 30 milioni da girare alla Fiorentina sono troppi? O forse, Palladino – una volta intuito che l’altro caso, ovvero l’acquisto di Gudmundsson – ha detto alla società che senza un degno (degnissimo) sostituto, non può rinunciare a Gonzalez?). L'impressione è che ci sia ancora tutto il tempo per chiudere (in qualsiasi verso) l'operazione.

L'altra domanda che la Nazione si pone è: a Parma, alla prima stagionale, ci sarà Nico? Una decisione in questa direzione sarà presa venerdì, quando Palladino sottoscriverà la lista dei convocati per la prima sfida ufficiale della stagione. Nico, va ricordato, è arrivato a Firenze solo nella prima settimana di agosto, dopo la vittoria e gli impegni della Copa America. La condizione è quella che è, ma tutto può succedere, soprattuto nelle prossime 24-48 ore, quando in qualche modo sapremo di più sul destino del dieci viola.