NAZIONE, PIF sui Viola. Ma manca la vera offerta

La Nazione nell'edizione odierna fa il punto della situazione sulla Fiorentina. Quando un fondo importante come PIF viene accostato a qualche operazione, il mondo economico prende nota e, se riguarda il pallone, l'attenzione è doppia. Nessuno, al momento, riconducibile al fondo si è fatto avanti per dare concretezza alla stima nei confronti del club viola, ma è bene ricordare come il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, aveva confidato di un interesse di investitori arabi quando il club era ancora in mano ai Della Valle. L'ex Presidente del Consiglio è amico personale del presidente di PIF ed erede al trono, ma appare difficile che Commisso possa, eventualmente, cedere alla lusinghe, per ora lontane da essere concrete, e vendere la Fiorentina. Il futuro resta tutto da scrivere, ma gli investimenti fatti dal patron italo-americano fanno pensare che non abbia alcun intenzione di passare la mano, malgrado rendano il club sempre più appetibile.