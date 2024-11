NAZIONE, Palladino: "perso a causa dei loro contropiede"

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino appare amareggiato nel dopopartita ma ottimista sulla possibilità di rimediare. Ha sottolineato come la Fiorentina avesse iniziato bene, controllando il possesso palla, ma le transizioni veloci dell’Apoel hanno messo in difficoltà la squadra, che ha subito due gol su ripartenza. Come si legge su La Nazione, pur avendo visto delle difficoltà difensive, Palladino ha difeso i suoi giocatori, affermando che non è stata colpa dei reparti e che la difesa migliora lavorando insieme. Conferma inoltre che la Fiorentina tiene alla Conference League e punta alle prime posizioni, ribadendo di rifare le scelte fatte in campo, viste le buone prestazioni in allenamento.