NAZIONE, Ok Gattuso ma prima serve un incontro

Come scrive La Nazione, non essendo la partita della vita, seppure a nessuna delle due squadre mancherà certo l'adrenalina cupa del disastro imminente, Cagliari e Fiorentina potrebbero farsi bastare anche un punto a testa. I tifosi viola pensano al rilancio che sta programmando Commisso, anche se il suo silenzio non sfugge: il nome tecnico è al centro dell'attenzione e in Italia il profilo di Gattuso resta in prima fila, ma prima di considerare in dirittura un accordo ci deve essere un incontro per discutere di persona i programmi.