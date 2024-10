NAZIONE, Non convince il 1° tempo. Ripresa a testa alta

Primo tempo per niente convincente, ripresa a testa alta. Lo scrive La Nazione, analizzando sulle sue pagine sportive la vittoria della Fiorentina ieri a San Gallo, dove ha portato a casa una gara rocambolesca e con la squadra viola che è piaciuta soprattutto sotto l’aspetto mentale. Quel ’non mollare’ mai che di fatto ha aiutato la Fiorentina specie nei momenti di affanno. Bove sottopunta al posto di Gud (e quindi di Beltran): è questa la novità tattica più evidente nella formazione - si legge - che Palladino ha scelto per affrontare il San Gallo.

Una serata di occasione per molti che ers diventata complicata al 23', quando gli svizzeri passarono in vantaggio su un altro svarione di Quarta. Ma i viola non mollano e soprattutto hanno un Ikonè in serata show. E la doppietta è servita. Il San Gallo molla sul piano della concentrazione, la Fiorentina cambia volto con le sostituzioni decisa da Palladino e in pieno recupero sigilla il poker vincere con Gosens - conclude il quotidiano -.