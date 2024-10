NAZIONE, Modulo e interpreti: a Lecce non si cambia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'inizio di campionato della Fiorentina ci ha regalato cinque giocatori di cui Palladino non sembra proprio poter fare a meno: Dodo, Kean, Ranieri, Biraghi e Colpani. Tutti stakanovisti, scrive La Nazione, che hanno contribuito a risollevare le sorti di una Fiorentina che appare ben più solida rispetto a quella che si affacciava al post pausa Nazionali di settembre. Esistono poi le eccezioni, come quella del capitano viola, partito in panchina in due delle ultime tre gare, e che a Lecce si giocherà nuovamente il posto con Gosens, anche se quest'ultimo potrebbe riposare dopo essere stato via con la Germania e in vista dei tanti impegni che attendono i gigliati nelle prossime tre settimane.

Ciò che in ogni caso non cambierà, scrive il quotidiano, è l'assetto tattico: quel 4-2-3-1 in fase di possesso che diventa 4-4-2 in ripiegamento e che tanto ha dato i suoi frutti contro il Milan prima della sosta. Un assetto che oltre a dare a Palladino garanzie in attacco, è riuscito anche a conferire solidità in difesa, con la coppia Comuzzo-Ranieri diventata pressoché intoccabile.