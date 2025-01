NAZIONE, Mercato: tutto in stand by. Affari dopo la Lazio

FirenzeViola.it

Manca poco più di una settimana alla fine del mercato e, dopo l'acquisto lampo di Folorunsho per necessità impellenti, la Fiorentina adesso è in attesa dell'ultima settimana di trattative per mettere a segno altri colpi. Partendo dalla difesa, Pablo Marì è sempre più vicino alla Fiorentina. Il centrale spagnolo, richiesto espressamente da Palladino, da settimane ha l'accordo con il club viola. Nei prossimi giorni la trattativa dovrebbe definitivamente sbloccarsi. In uscita restano i sondaggi del Napoli per Pongracic e quelli dello stesso Monza per Valentini. A centrocampo, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il rinforzo più plausibile si chiama Cristante. Gli agenti del mediano della Roma sono amici della Fiorentina e l'unico problema riguarderebbe l'oneroso ingaggio da 3 milioni a stagione da spalmare nei prossimi anni. Per Cher Ndour invece la Fiorentina ha chiesto informazioni al PSG che però ha proposto delle condizioni, tra cifre e formula, difficili da accettare per i viola.

In attacco tutto ruota attorno all'esterno offensivo. Tra la Fiorentina e Man il gap è di circa 5 milioni. Vedremo nei prossimi giorni se i viola decideranno di colmarlo oppure se punteranno su un altro obiettivo. In uscita rimangono i soliti nomi. Kouame, che gradirebbe la soluzione Empoli anche se i gigliati preferirebbero portare a termine lo scambio con Sanabria del Torino, Ikonè, per il quale si è mosso proprio il club granata, e Biraghi. Per l'ex capitano potrebbe riaprirsi la pista Napoli dopo l'infortunio di Olivera.