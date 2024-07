NAZIONE, Maxi prestito e riscatto. La formula per Colpani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione oggi in edicola si sofferma sulla trattativa tra Fiorentina e Monza per Andrea Colpani. I viola hanno chiesto il calciatore con il Monza che lo valuta circa 20 milioni. Nelle ultime ore Adriano Galliani sembrerebbe aver aperto ad una formula accettabile anche per il club gigliato. Prestito oneroso pari a 5 milioni con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in base a una serie di obiettivi personali del calciatore fissato intorno ai 12-13 milioni. La sensazione è che l'affare a queste condizioni si possa fare, ci sono alcuni dettagli economici da limare ma c'è ottimismo. Per quanto riguarda gli accordi tra Colpani e la Fiorentina, quelli non dovrebbero essere un problema. Se andrà bene l'incontro in programma tra lunedì e martedì, la prossima settimana potrebbe essere quella della fumata bianca.

Pradè e Goretti dovranno risolvere poi la questione centrocampo. Per Lovric l'Udinese chiede 12 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dai gigliati che non si vogliono spingere oltre gli 8 più qualche bonus. Da ieri è tornata percorribile la pista Tessman, mentre rimangono in piedi le idee Vranckx, Thorstvedt e Rios. Per il centrocampista colombiano però il Palmeiras chiede 20 milioni di Euro. Infine nelle ultime settimane è nata l'idea Locatelli. L'ex Milan sembra in uscita dal club bianconero e avrebbe bisogno di rilanciarsi dopo le critiche dell'ultima stagione. Al Viola Park se ne è parlato, da capire i costi dell'operazione.