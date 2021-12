NAZIONE, L'Europa da ieri non è più un sogno

La Fiorentina vince a Bologna e si accomoda sul treno per l'Europa. Come riporta La Nazione, l'esame non facile e assolutamente sofferto è stato superato con coraggio e cattiveria, elementi che Italiano aveva chiesto prima del derby. Una vittoria che è stata dedicata a Rocco Commisso e che simboleggia tanto, soprattutto il fatto che l'Europa, da ieri, non è più un sogno, ma un obiettivo concreto. Il treno è partito davvero e la Fiorentina è in carrozza.