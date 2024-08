NAZIONE, Il commento: "Viola, una squadra in rodaggio"

FirenzeViola.it

Il giornalista Cosimo Zetti ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Fiorentina e Akademia Puskas sulle colonne de La Nazione: "Meno male che i gol in trasferta non valgono più doppio perché altrimenti il viaggio in Ungheria sarebbe diventato complicato. Peccato per la beffa finale, ma restano la forza di reazione della squadra e la capacità di rimetterla in sesto nonostante evidenti difficoltà legate alla forma e alla crescita del gruppo. Restano, però, anche gli errori, quei dodici minuti iniziali che gridano vendetta, quei dodici minuti incomprensibili conditi da due sbagli che non sono ammissibili.

Vogliamo dire che la Fiorentina è ancora in rodaggio? Vogliamo sottolineare che la squadra è incompleta e che la Puskas Akademia è più avanti nella preparazione? Va bene. [...] Ci resta l’immagine di una squadra ancora in ritardo di condizione, forse ancora in divenire, una fotografia dal contenuto sfocato e dai contorni assolutamente indefinibili. Una squadra, insomma, che, capacità di reazione a parte, deve ancora trovare la sua vera identità".