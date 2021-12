NAZIONE, DV9 viola fino a giugno per battere i record

La Nazione approfondisce al suo interno il tema Dusan Vlahovic. Fra gli impegni presi dal serbo c'è anche quello di superare il primato di CR7, che nel 2020 ha realizzato 33 gol in un anno solare, uno in più per ora di quelli realizzati dal classe 2000. Anche per questo il bomber viola è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, pur senza correre rischi. Per il futuro immediato di Vlahovic è sempre bene mantenere una quota di incertezza visto che piace davvero a tanti club, ma alla base la sua volontà è quella di chiudere la stagione con la Fiorentina e centrare tutti i traguardi che si è prefissato. Anche il club di Commisso avrà un'importante voce in capitolo e valuterà le eventuali offerte per gennaio, ma sostituirlo in corsa non è proprio la cosa più facile del mondo.